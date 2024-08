Errani-Bucsa oggi in tv | orario canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Sarase la vedràcontro Cristinanel match valido per ildegli US. Con una medaglia d’oro olimpico al collo, la nostra Sara si presenta a Flushing Meadows con l’obiettivo di tornare al successo in singolare dopo cinque sconfitte alconsecutive. Inoltre, sarebbe bello per lei – in questocertamente positivo – tornare a vincere un match a New York ben nove anni dopo l’ultima volta, nel 2025. Il match non è facile, ma è alla portata contro una giocatrice che come lei si esprime meglio sulla terra battuta. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, martedì 27 agosto, come1°match alle 17:00 italiane. La copertura televisiva degli Usè affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano.