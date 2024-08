Dimentica le chiavi a casa torna indietro per rientrare e muore in modo atroce

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Terribile incidente domestico a Castelfranco Veneto, in via San Venanzio e Fortunato. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, 26 agosto. Valli Carraro, l’anziana vedova di 82 anni trovata senza vita davanti alla porta dida una delle figlie che andava a riprendersi il cane che le aveva lasciato in mattinata. Una tragedia domestica, accaduta al civico 1 di via San Venanzio Fortunato a Castelfranco, la cui dinamica è a dir poco agghiacciante. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini diche hanno trovato l’82enne a terra e hanno lanciato l’allarme al 118. Quando medico e infermieri del Suem sono intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della pensionata. “Guardate cosa succede”.