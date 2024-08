Danilo muore di tumore la moglie e i figli restano senza soldi | scatta la raccolta fondi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024)Inchingoli, un uomo di soli 48 anni, stroncato da uncontro cui ha lottato per mesi. La sua morte, avvenuta a Bologna il 22 agosto, ha lasciato laKatia e i loro trein una situazione di grave difficoltà . Con due dei bambini ancora piccoli, la famiglia è ora protagonista di una commovente gara di solidarietà . Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, Katia fatica ad affrontare da sola le numerose spese che si stanno accumulando. Un’amica del cuore, Alessandra, ha deciso di agire, avviando unaper sostenere la famiglia in un momento così duro. Nel testo della, viene raccontata la vita e la storia die Katia, un racconto di determinazione e coraggio., un agente di commercio di successo, ha gestito per anni un’agenzia di telemarketing a Feltre.