Cuore di papà Re Carlo avrebbe consultato i capi della chiesa anglicana e di altre religioni per facilitare un rientro di Harry a corte Ma William è contrario

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 27 agosto 2024) Non tutto sta filando liscio a Balmoral in questi giorni. I Royal sono radunati al gran completo nella dimora scozzese tanto amata dalla regina Elisabetta, per le consuete vacanze estive. Ma mentre i bambini si scatenano nei campi, giocando in riva al fiume e nei boschi, nelle sale del maniero gli adulti discutono in maniera animata. Persino con qualche porta sbattuta in preda all’ira. E questo perché reha annunciato a tutti che vuole permettere al figliodi tornare a