Crolla una grotta di ghiaccio in Islanda | un turista morto e 2 dispersi

(Di martedì 27 agosto 2024) Una notizia sconvolgente quella che arriva direttamente dall’. Unadinel sud-est del Paese èta proprio mentre all’interno vi erano alcuni escursionisti. “Quattro persone sono rimaste intrappolate sotto il, due di loro sono state salvate dale sono rimaste gravemente ferite“, ha reso noto alla stampa la scorsa domenica la polizia di Suðurland in un comunicato ufficiale. Nelle scorse ore è stato reso noto anche il bilancio di morti e feriti. Questi hanno aggiunto che uno dei due turisti che i soccorsi stavano cercando nella notte sarebbesul colpo al momento del crollo. Crollo di unin(Pixabay) – Notizie.com L’altro ferito, invece, stato trovato portato in ospedale su di un elicottero arrivato in suo aiuto. Questo è stato ricoverato e le sue condizioni sembrerebbero essere per ora stabili.