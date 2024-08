CM com – Motta vince senza il mercato della Juventus | Fagioli sembra meglio di Douglas Luiz|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) 2024-08-26 22:40:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Due gol di Vlahovic, due giovani come Savona e Mbangula protagonisti. Due punti di vantaggio sull’Inter e qualcosa in più su tutte le altre in teorica corsa scudetto, addirittura +5 su Milan e Roma, prossima avversaria primasosta che potrebbe consacrare lain testa a punteggio pieno, sullo slancio di sei gol segnati e zero subiti. I numeri sono eccellenti come l’impatto di Thiago, che impressiona più ancora deldispendioso, aspettando Koopmeiners in ultima aggiunta. Ma per ora – va detto, anzi evidenziato – questa Juvee congli acquisti. Infatti la panchina diLuiz passa inosservata, anche perché la sensazione è che, di fatto anche lui un nuovo acquisto, siadel brasiliano.