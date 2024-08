Centenario delitto Matteotti a Greve in Chianti lo spettacolo ‘Il Corpo’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 27 agosto 2024)IN– Un omaggio teatrale alla figura di Giacomoa 100 anni dalla sua uccisione. La terrazza panoramica di San Francesco ospita Il Corpo. Voci di donne nel: Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino sono le protagoniste delloche il Comune diin, in provincia di Firenze, promuove nell’ambito del cartellone culturale Estate di San Francesco, in programma mercoledì 28 agosto alle 21.15. Giacomoe la moglie Velia, insieme ad altre coppie della politica di quegli anni, come Antonio Gramsci e Julija Šucht, Filippo Turati e Anna Kuliscioff. A tali donne e uomini che condivisero pensieri, idee e preoccupazioni in un periodo storico estremamente complicato che scelsero di stare fuori dal coro, pur sapendo di poter rischiare la propria vita, è ispirato loIl Corpo.