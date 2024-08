Basket A2 femminile Vigarano al lavoro | obiettivo salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Primo giorno di scuola ieri per la Pallacanestroedizione 2024/2025. C’erano quasi tutte, le biancorosse, ad eccezione di Anna Iannello, Alessandra Rizzo (attesa nel fine settimana) e Ana Paz, la lunga italo-argentina sbarcherà in Italia nella tarda serata del prossimo 4 settembre. Al raduno della squadra biancorossa era presente l’amministrazione comunale, con il sindaco Davide Bergamini e gli assessori Daniela Patroncini e Francesca Lambertini. Il primo cittadino vigaranese ha salutato staff e squadra, augurando in bocca al lupo per la nuova stagione. Ci sarà una sinergia con Finale Emilia a livello junior e senior. A livello senior si parteciperà al torneo di Serie C, a livello junior a quelli mini(apertura di un centro a), Under 13, 15 e 17 (tutte le squadre giocheranno a Finale Emilia) e Under 19.