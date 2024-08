Alfonsi | Necessario abbattere i platani la sicurezza dei cittadini è prioritaria

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) L’assessora all’Ambiente di Roma difende l’abbattimento di quattro alberi a Trastevere e Monteverde Vecchio A Roma, l’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina, ha difeso la decisione ditree un frassino in Viale Glorioso e Via Dandolo, nei quartieri di Trastevere e Monteverde Vecchio. Attraverso un post su X (ex Twitter),ha spiegato che gli alberi, come certificato dagli agronomi, risultano secchi e presentano un grave rischio di cedimento. “Il taglio degli alberi è sempre doloroso, ma ladeiviene prima di tutto”, ha affermato l’assessora, rispondendo così alle polemiche sollevate per l’abbattimento.ha inoltre condiviso le schede di valutazione degli agronomi, che raccomandano l’abbattimento urgente degli alberi, da effettuarsi entro sei mesi, per evitare possibili incidenti.