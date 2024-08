Virus Usutu a Macerata | scatta la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 agosto 2024) Monte San Giusto () è sotto allarme dopo il ritrovamento di una zanzara positiva al. Le autorità locali hanno immediatamente disposto una campagna diper arginare la diffusione del, seguita da una serie di raccomandazioni alla popolazione per prevenire ulteriori casi. Cos’è il? Ilè un patogeno trasmesso principalmente dalle zanzare, simile aldel Nilo Occidentale (West Nile), e colpisce principalmente gli uccelli. Tuttavia, anche gli uomini e le donne possono infettarsi attraverso le punture di zanzara. Sebbene la maggior parte dei casi umani risulti asintomatica o con sintomi lievi, come febbre e mal di testa, ilpuò causare complicazioni più gravi. Ciò accade per le persone il cui sistema immunitario è indebolito. Si può arrivare a infezioni neurologiche come encefalite e meningite.