US Open Sinner chiude il caso doping | Spero tutti capiscano

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 26 agosto 2024) (Adnkronos) – “che la gente capisca”. Iniziano gli Use Jannikè pronto a tornare in campo. Il numero 1 del tennis mondiale si lascia alle spalle illegato all’assunzione accidentale di Clostebol e si augura che, appassionati compresi,perché non è scattata una squalifica., 23 anni, ha dimostrato rapidamente che l’assunzione della sostanza illecita è stata provocata da una contaminazione accidentale. “Ovviamente, nella posizione in cui mi sono trovato, ho avuto la possibilità di affidarmi a persone qualificate. Se questa fosse successo a qualcun altro, magari sarebbe andata diversamente”, dice, in un’intervista a Espn, rispondendo ad una domanda sul peso avuto dalle risorse e dalla disponibilità finanziaria per affrontare l’emergenza. “Ma io sono stato trattato come vengono trattati