Us Open 2024 gli italiani in campo oggi lunedì 26 agosto | tocca a Musetti e Berrettini Orari e dove vedere i match in tv

(Di lunedì 26 agosto 2024) New York, 26- È il giorno del debutto degliagli Us. Protagonisti quattro degli otto azzurri impegnati nel tabellone maschile di questa edizione del torneo che si svolge sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Stiamo parlando di Lorenzo, Matteo, Luca Nardi e Luciano Darderi. Il fresco bronzo alle Olimpiadi di Parigi affronta un ostacolo tutt'altro che banale come l'americano Reilly Opelka, che nei tre precedenti finora collezionati lo ha sempre battuto, peraltro senza mai concedergli neppure un set. Il tennista romano invece sfida lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas: i due si sono già scontrati tre anni fa sul cemento di Cincinnati, con il nostro portacolori a imporsi.