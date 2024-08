Unisannio cerca un architetto | bandito il concorso ecco le modalità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

L'Università del Sannio indice unper/a da inquadrare come funzionario a tempo indeterminato. Il bando e ledi partecipazione sono pubblicati sull'albo on line di.it. Si ha tempo per presentare domanda fino al 16 settembre 2024. Chi si candida deve avere solide competenze nella progettazione, direzione lavori e collaudo di opere, con la capacità di elaborare autonomamente progetti di media complessità e collaborare con professionisti esterni. Inoltre, deve essere esperto nell'uso di Autocad, avere nozioni di base sul Building Information Modeling (BIM), e possedere una buona conoscenza dell'organizzazione universitaria, delle competenze digitali di base e della lingua inglese.