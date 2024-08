UeD riavvicinamento tra Manuela Carriero e Carlo Marini | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 26 agosto 2024) Possibile colpo di scena per l'ex tronista di Uomini e Donnee il suo ex corteggiatore, nonché ex volto di Temptation Island. Durante la messa in onda del reality show incentrato sulle tentazioni, laera intervenuta per dire la sua in merito al comportamento del giovane. In tale occasione, la ragazza fu alquanto lapidaria e dura nei suoi confronti. A distanza di un po' di tempo, poi, i due si sono incontrati casualmente, almeno questa è la loro versione dei fatti. Durante questo incontro,hanno avuto modo di confrontarsi su quello che è accaduto e sulle precedenti parole di lei. La, poi, è stata raggiunta dai microfoni di Fanpage.it, a cui ha rivelatosia accaduto davvero durante questa chiacchierata epotrebbe succedere in futuro.