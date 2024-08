Traffico Roma del 26-08-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Luceverdetrovati all’ascolto regolare scorrevolelungo gran parte della rete viaria della città metropolitana dinon sono molti gli spostamenti in via degli Scipioni la polizia segnala incidente in prossimità di via Ezio possibili disagi alfuori il raccordo segnalato incidente sulla A12Civitavecchia che sta provocando una coda tra le uscite Cerveteri Ladispoli e Santa Severa direzione Civitavecchia ci spostiamo sulla A1Napoli per segnare coda per incidente tra San Cesareo e il bivio per immettersi sulla A24-l’aquila-teramo direzione Firenze permangono i disagi a causa di lavori sulla tangenziale est che resta chiusa tra l’uscita a San Lorenzo Verano e viale Castrense in direzione San Giovanni il termine dei lavori è programmato per il prossimo 2 settembre e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.