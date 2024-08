Traffico Roma del 26-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare Attenzione ci sono code tra le uscite Appia e Ardeatina in direzione quindi Pontina ricordiamo i lavori sulla tangenziale che resta chiusa tra l’uscita San Lorenzo Verano Viale Trento in direzione di San Giovanni chi proviene dalla stazione Tiburtina o dallaL’Aquila è fatto uscire allo svincolo San Lorenzo verano per urgenti lavori chiusa alvia Quirino Majorana tra la Circonvallazione Gianicolense via del fornetto in direzione di via Oderisi da Gubbio inevitabili le ripercussioni sulla stessa Circonvallazione Gianicolense a via anche i lavori sul ponte Garibaldi che resta chiuso per chi da via Arenula è diretto verso Viale Trastevere in Prati lavori in via Crescenzio tra via Properzio e Piazza Risorgimento all’altezza di via ...