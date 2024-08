Rivoluzione parcheggi e zone verdi la tramvia verso Gavinana cancella 270 posti auto Giù decine di alberi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 – Con la linea 3.2.1 per Bagno a Ripoli, tra piazza Beccaria e lungarno del Tempio spariranno 270. Una vera e propria jattura per i residenti e i commercianti della zona che dovranno macinare chilometri prima di trovare un posto per la propria. Il calcolo lo ha fatto il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia sulla base dei rendering pubblicati da Palazzo Vecchio sulla nuova trattaria. In particolare, in viale Giovine Italia verrannoti 50 stalli, 120 su lungarno del Tempio (tra l’Hotel Mediterraneo fino all’angolo con via Piagentina) e altri 90 posteggi sempre sullo stesso lungarno ma dalla parte sinistra (quella che da Ponte San Niccolò arriva fino alla svolta con via Caponsecchi). Molti deiche verranno meno, però, potrebbero essere recuperati all’Albereta, dove verrà realizzato uno scambiatore.