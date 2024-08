Radio Goal | sono tornati ad incidere i calciatori come due anni fa Normale che il Napoli ripartisse da Kvara

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Buongiorno, Meluso, Zazzaroni, De Giuseppe, Marcolin, Vaccaro, Calaiò, Dgebuadze, Scozzafava, Graziani, Alvino e Padovan hanno partecipato a, trasmissione sulle frequenze di Kiss Kissper parlare dele della convincente vittoria degli azzurri contro il Bologna. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Alessandro Buongiorno, difensore del, è stato intervistato in esclusiva in mixed zone da Kiss Kissrilasciando alcune dichiarazioni “Dobbiamo essere contenti di questo lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo reagito nel migliore dei modi, ci siamo parlati a inizio settimana e siamo contentissimi perché oggi la differenza l’ha fatta lo spirito che questa squadra ha avuto. Bisogna partire da questo per poi migliorare su altri aspetti. Con questo spirito possiamo vincere contro tutti.