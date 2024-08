Operazione U N C L E | dal cast alle location tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 26 agosto 2024)U.N.C.L.E.: dallesulI rigidi rapporti che intercorrevano tra Stati Uniti e Unione Sovietica nel corso della Guerra fredda sono stati raccontati al cinema in più occasioni e sotto più chiavi di lettura. Ancora oggi quel periodo storico manifesta una certa influenza su un determinato tipo di produzione culturale, che non manca di indicare quello come il teatro privilegiato per storie che abbiano a che fare in modo particolare con il mondo dello spionaggio. Unrecente che si colloca in questo filone èU.N.C.L.E. (qui la recensione), diretto nel 2015 dal celebre regista Guy Ritchie, autore dicome Sherlock Holmes e il recente Wrath of Men.