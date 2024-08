Monica Setta su Tiberio Timperi | il colpo di scena della conduttrice

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 26 agosto 2024)nel 2021 e nel 2022 hanno condotto insieme UnoMattina In Famiglia e più volte su queste pagine vi ho raccontato del gelo in studio fra i due e delle rispettive frecciatine. Oggi, a distanza di circa tre anni, la– a TvBlog – ha parlato di quel rapporto che a quanto pare è stato risanato. Un vero e propriodi. “Adesso abbiamo un rapporto stupendo. Se lui mi scrive e io non rispondo, lui mi dice: “Ma non hai visto il messaggio?”. L’ho anche invitato alla mia festa di compleanno. C’è un rapporto bellissimo e da parte mia c’è sempre stata grande stima nei suoi confronti”. E ancora: “Mi è dispiaciuto perché dall’esterno è sembrato che lui avesse bisogno delle mie raccomandazioni, mentre lui non ne ha assolutamente bisogno. Se c’è un uomo non raccomandato in Italia è