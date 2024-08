Mondiali di Canottaggio Under 19 l’Italia chiude con sei medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) St.Catharines, 26 agosto 2024 – Gli azzurrini di Valter Molea e Massimo Casula per tre volte fanno risuonare le note dell’Inno di Mameli a St Catharines, in Canada, dopo aver conquistato sulle acque del Royal Canadian Henley Rowing Course sei, tre d’oro, 2 d’argento e 1 di bronzo, bissando il risultato dello scorso anno ottenuto sul bacino olimpico di Vaires-sur-Marne teatro delle regate olimpiche di Parigi 2024. Seiche attestanoal secondo posto nelre per nazioni dietro alla Romania. Per quanto riguarda i risultati azzurri, la prima delle 3d’oro arriva dal quattro con femminile, di Marta Orefice, Giulia Orefice, Carolina Cassani, Letizia Martorana e Margherita Fanchi al timone, vinta con autorevolezza davanti alla Francia, argento, e agli USA, terzi.