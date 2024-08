Lorenzo Sonego trionfa al torneo ATP Winston-Salem

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 agosto 2024)ha brillato alATP 250 di, conquistando il titolo con una prestazione impeccabile in finale contro il giovane talento americano Alex Michelsen. Ecco la vittoria della giovane promessa di Torino. Il tennista torinese,, ha dominato l’incontro contro Alex Michelsen, vincendo con il punteggio di 6-0, 6-3, in appena 80 minuti di gioco. Questo trionfo rappresenta il quarto titolo ATP della sua carriera e segna il ritorno alla vittoria dopo due anni di digiuno., foto Ansa – VelvetMagIl cammino dialè stato caratterizzato da una serie di prestazioni solide e convincenti. Dopo aver superato avversari di rilievo come Pavel Kotov e David Goffin, l’azzurro è giunto alla finale in ottima forma fisica e mentale.