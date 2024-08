L’incidente la recensione | se la serie dei drammi diventa quella degli eccessi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024) L'incidente, lamessicana originale Netflix, parte da un presupposto narrativo che guarda all'attualità ma poi sfocia nella più esasperata delle produzioni in lingua spagnola. La nostra. Poteva essere tranquillamente un episodio di 9-1-1, il procedurale FOX/ABC sui primi soccorritori statunitensi, ma in salsa messicana, votato all'eccesso e al limite da superare in fatto di salvataggi e recuperi, e invece Netflix ha deciso di costruirci intorno una. Stiamo parlando de L'incidente un dramma familiare che colpisce una piccola comunità affiatata, facendo emergere tutte le brutture del genere umano e i sordidi segreti delle persone coinvolte, che sembrano fare a gara per mostrare il peggio di se stesse. Che prodotto seriale sarà uscito fuori? Tutto parte dall'incidente LaNetflix gioca fin dall'inizio con flashback e flashforward