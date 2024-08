Le ragioni di Macron nell’arresto di Pavel Durov

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Emmanuelè inattaccabile se dice che l’arresto dinon è stato una decisione politica. Anche se, come è probabile, dicesse una mezza bugia resterebbe inattaccabile. Anche se ipocrita fino al ridicolo resterebbe dalla parte giusta. E comunque i pulpiti putiniani non sono proprio adatti per la celebrazione dello stato di diritto. E seavesse agito per ragion di stato? Ha tutto il diritto di non spiegarci e di non giustificare nulla.