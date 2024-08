Laura Chiricuta morta in un incidente stradale | l’investitore era ubriaco

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 agosto 2024)in un, un 28enne, era. La donna aveva 46 anni Unha spezzato la vita di, 46 anni, domenica 25 agosto. La donna è stata travolta da un’auto mentre si trovava in all’incrocio tra viale Buonarroti e via Leonardo da Vinci a Lucca (Viareggio). Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’automobilista, un 28enne residente in provincia di Siena, non avrebbe rispettato il segnale di Stop all’incrocio, investendo in pieno. La donna, di nazionalità romena e residente a Torre del Lago, era sposata ed era madre di un bimbo di circa 10 anni. Al momento dell’si stava recando al lavoro in un bar-ristorante di Lido di Camaiore. Nonostante i soccorsi immediati, per la donna non c’è stato nulla da fare.