(Di lunedì 26 agosto 2024), leggenda delitaliano, avrebbe deciso dire la15perrsi(Federazione ItalianaLotta Karate Arti Marziali) in vista del quadriennio 2025-2028. Ansa riporta che il campione olimpico di Mosca 1980 si sarebbe infatti dimesso da coordinatore tecniconazionale russa, ruolo che ricopriva dal 2009 e per il quale aveva contratto fino al 2028. Il 65enne nativo di Brescia, nel corsosua lunga esperienza moscovita, è stato anche maestro e amico di Vladimir Putin. Nel 2016 lo zar gli concesse la cittadinanza russa per meriti sportivi. A Londra 2012, quindi al termine del suo primo ciclo olimpicoguidanazionale,aveva subito contribuito all’esplosione del movimento con tre ori a cinque cerchi (i primi di sempre per lanelai Giochi).