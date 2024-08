Inter la testa prima delle gambe | Inzaghi sta avendo ragione – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate di campionato, con il primo successo raccolto sabato sera contro il Lecce. La forma deve migliorare, ma i campioni d’Italia disono già sul pezzo.monitora. OK DIlae poi le: è questo il diktat promosso da Simoneall’durante queste primissime fasi di stagione. Dopo il pari contro il Genoa, arrivato più per demeriti propri che per meriti degli avversari, la Beneamata ha raccolto sabato sera la suavittoria in casa contro il Lecce. I nerazzurri hanno disputato una prestazione attenta sotto tutti i punti di vista: hanno sbloccato subito la partita, gestendo poi il ritmo del match, per poi chiuderla nella ripresa. Insomma, non è ancora la corazzata che ha dominato lo scorso campionato. Colpa di una condizione ancora precaria di molti suoi elementi.