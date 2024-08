Ingegnere morto a Bali folla e commozione al funerale di Giancarlo Zicari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Pisa, 26 agosto 2024 – Il suo sorriso continuerà a splendere per i più piccoli in difficoltà. Parenti e amici hanno abbracciato un’ultima volta, l’49enne originario di Matera, ma da una vita a Pisa,precipitando da un dirupo in un parco naturale a, in Indonesia, mentre stava scattando un selfie con la sua compagna Ilaria Biagi. “Un tragico incidente”, aveva detto con dolore la sorella Maria Grazia. Ieri, l’addio nella chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa in Pratale, colma di persone che volevano bene a, conosciutissimo a Pisa (in particolare proprio nel quartiere Don Bosco) dove è cresciuto e ha fatto il chierichetto. La cerimonia è stata officiata da don Luca. Quando è accaduto l’incidente, domenica 4 agosto, la coppia era al villaggio di Baturiti, dove si trovano le famose cascate naturali di Vila Gajah Mas. Erano circa le 11.