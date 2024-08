Il virus mortale delle zecche che spaventa il mondo | Contagiato un bambino di 9 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) IlPowassan prende il nome da una città dell’Ontario dove è stato scoperto per la prima volta negli’50. Ora il numero di casi segnalati negli Usa e in Canada è in forte aumento. Una ricerca condotta dalla Yale School of Public Health ha scoperto che c’è un’alta concentrazione di positivi soprattutto nello Stato di New York, nel Maine e nel Connecticut. Leggi anche: AllertaChandipura, colpisce il cervello dei bambini. In india i morti sono già 19 Il patogeno trasmesso dalleche può causare gravi complicazioni, tra cui l’encefalite. Il caso, riportato sulla rivista Canadian Medical Association Journal (CMAJ), riguarda undi 9che è stato infettato dopo un campeggio nel nord dell’Ontario.