Il lavoro tra crisi e rilancio Idraulici elettricisti e fabbri persi 4mila artigiani in dieci anni

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ci sono sempre meno. Tra il 2012 e il 2023 in provincia di Macerata ne sono spariti 4.361, visto che sono passati da 16.991 a 12.630, un crollo del 25,7%. Ci riferiamo a persone che, in qualità di titolari, soci o collaboratori familiari, svolgono un’attività lavorativa prevalentemente manuale e che, per poter contare sulla copertura previdenziale devono iscriversi alla gestionedell’Inps (altra cosa sono le imprese artigiane che, però, sono lo stesso fortemente diminuite nello stesso periodo). Il dato maceratese è poco al di sotto della media regionale: le Marche, con una riduzione del - 26,3% registrano il secondo dato più negativo d’Italia dopo l’Abruzzo (-29,2%).