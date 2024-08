I gol di Madueke aiutano Maresca a vincere nettamente la Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 26 agosto 2024) 2024-08-25 17:24:42 Ecco quanto riportato poco fa: Noniha segnato una tripletta in 15 minuti, regalando al Chelsea la sua prima vittoria insotto la guida del nuovo allenatore Enzo, sconfiggendo con stile i Wolves che non avevano ancora guadagnato un punto. Tutti e tre i gol dell’attaccante, a cuiaveva chiesto di trovare continuità durante la settimana, sono stati assistiti dal centrocampista inglese Cole Palmer in una partita scintillante a Molineux. Nicolas Jackson ha portato in vantaggio il Chelsea dopo 98 secondi, segnando il gol più veloce nella massima serie finora nel 2024-25, prima che il rientrante Matheus Cunha segnasse per i Wolves.