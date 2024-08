Giovanissimi adescati sul Web e armati di coltello I nuovi terroristi spaventano l’Europa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’attentato che ha colpito Solingen, in Germania, e che è costato la vita a 3 persone mentre altre 8 sono rimaste gravemente ferite, ha sollevato il velo su una questione che solo i più ingenui pensavano di essersi lasciati alle spalle. Quella deiislamici pronti a entrare in azione e dei possibili attentati in terra europea. E’ abbastanza evidente che le istruzioni impartite alle Forze dell’Ordine e agli organi di informazione è quello di minimizzare, nei casi dubbi, possibili episodi legati al terrorismo per non creare panico. Il gravissimo attacco, compiuto da un cittadino siriano in attesa di asilo, che ha colpito un raduno di cristiani nella città tedesca, però, è stato troppo eclatante – nei modi e nelle conseguenze – per non preoccupare cittadini e investigatori.