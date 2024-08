Fiumicino auto-ariete contro la vetrina | furto nella notte al nuovo Eurospin

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 –la: così una banda di ladri è entrata nelsupermercatoin via Anco Marzio. Ingenti i danni alla struttura e ricco il bottino: sono stati portati via televisori e il fondo cassa. Laè stata spaccata con un’che, a quanto si apprende, era stata rubata nel parcheggio della Darsena. Il punto vendita era stato inaugurato da poco. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato diche hanno avviato le serrate indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i banditi datesi poi alla fuga, con un’altrain attesa all’esterno. Sul posto presente anche la Polizia Scientifica. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte