Fiducia Samb adesso si inizia a fare sul serio

(Di lunedì 26 agosto 2024) E’ la settimana di avvicinamento all’apertura ufficiale della stagione agonistica. Domenica prossima, 1 settembre, sisul. Al Riviera delle Palme c’è l’Atletico Ascoli per il primo turno di Coppa Italia. Un ghiotto antipasto in vista dell’inizio di campionato previsto per la domenica successiva, sempre contro i bianconeri di Seccardini, al Don Mauro Bartolini di Monticelli. Laci arriva con un paio di amichevoli in meno (Nereto e Montegranaro) ma anche con la consapevolezza di dovere ben figurare nella prossima stagione agonistica. Lo impongono il blasone del club, l’ambizione della dirigenza e soprattutto l’attaccamento della tifoseria che sta per tagliare il traguardo dei tremila abbonamenti.