Cure intermedie a Fossone Completato il trasferimento

(Di lunedì 26 agosto 2024) Seppure con un mese di ritardo lesono state trasferite a. Ieri si è svolto senza alcun problema ildel reparto del Monoblocco alla Rsa di, dove nel frattempo era stati terminati tutti i lavori necessari ed erano state ottenute le autorizzazioni per avviare l’attività nella nuova struttura. Lo spostamento del servizio è avvenuto dunque direttamente dalla sede precedente a quella attuale, senza soluzione di continuità, come l’Asl Toscana nord ovest si era impegnata a fare nel corso della cabina di regia con gli enti e le organizzazioni sindacali. Gli utenti trasferiti sono stati pochi perché nei giorni precedenti, proprio per limitare i disagi e rendere le operazioni più semplici e rapide, erano state programmate alcune dimissioni per ridurre al minimo possibile il numero delle persone da spostare con le ambulanze.