Cuadrado-Atalanta ci siamo | debutto subito contro l’Inter?

(Di lunedì 26 agosto 2024)all’sarà uno degli ultimi colpi di questo calciomercato. L’ex Inter torna a giocare e può essereavversario della squadra dove era nella scorsa stagione. IN ARRIVO – L’è una delle squadre più attive in quest’ultima giornata di calciomercato e sta prendendo anche Juan Guillermo. Come raccontato più volte nel weekend, i bergamaschi (che a destra hanno preso anche Raoul Bellanova) hanno raggiunto un accordo con il laterale colombiano. Non sarà l’unico acquisto, perché sta arrivando anche Rui Patricio per sostituire Juan Musso (destinato all’Atlético Madrid) e poi ci saranno altri innesti in base soprattutto alle posizioni di Teun Koopmeiners e Ademola Lookman.