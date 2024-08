Cornacchini lascia il Fano Calcio Va all’Aurora Treia targata Lube

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Fulmine a ciel sereno in casa. L’allenatore Giovannidopo appena quattro giornila società fanese e si accasa, squadra di Promozione Girone B, in sostituzione di Gianfranco Zannini esonerato ieri mattina dal presidente SteCegna. Tutto avviene in questo week end, visto che mistersabato mattina aveva diretto l’allenamento al "Mancini" e avevato lo stadio non facendo trapelare alcuna indiscrezione. In serata poi la comunicazione della sua decisione al direttore sportivo Roberto Canestrari. La società fanese ci è rimasta un po’ male. "È una notizia che non ci aspettavamo – si è limitato a confermare ieri il presidente delGiovanni Mei – e che sinceramente ci ha colto di sorpresa. Posso solo dire che è stata una sua scelta".