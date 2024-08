Caserta il badante Mario Eutizia conferma i quattro omicidi al gip

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 26 agosto 2024), il 48enne accusato di aver ucciso 4 anziani di cui era il, hato glidavanti al giudice per le indagini preliminari, Alessandra Grammatica. L'uomo, che attualmente si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ha ribadito di aver ucciso “per compassione e pietà ” le vittime che, gravemente malate, assisteva in qualità di, che si è presentato oggi davanti al gip del tribunale per l'udienza di convalida del fermo, non ha aggiunto ulteriori dettagli sugli episodi.  Â