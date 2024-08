Carrarese the day after | Orgoglioso degli azzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Antonio Calabro si trova a commentare la seconda sconfitta consecutiva della suae per come sono andate le cose, con un gol preso all’87 su rigore, è logico che ci sia grande rammarico. "Dispiace perché siamo venuti qui a Cremona da neopromossi contro una squadra che l’anno scorso ha fatto la finale play off e che si è rinforzata con tanti giocatori bravi e un allenatore forte e ce la siamo giocata. Abbiamo fatto una prestazione, anche di sacrificio è ovvio, ma nella quale siamo riusciti a tirare diverse volte in porta in maniera pericolosa. Abbiamo avuto occasioni che se avessimo sfruttato e fossimo andati in vantaggio ci avrebbero permesso di mettere la gara sui giusti binari. Avremmo colpito la Cremonese anche a livello psicologico e si sarebbero aperti gli spazi e avremmo potuto ancora di più approfittare di eventuali lacune concesse.