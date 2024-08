Calcio in lutto | è morto a 76 Sven-Goran Eriksson

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024)nel mondo del: malato di tumore, èall'età di 76 anni. Il tecnico svedese è sempre stato molto legato all'Italia. È sbarcato nel nostro Paese nel 1984 per allenare la Roma che lo aveva chiamato dopo l'esperienza trionfale al Benfica e gli anni ricchi di vittorie nella sua Svezia. Ha allenato anche la Fiorentina, la Sampdoria e la Lazio con cui ha vinto uno storico Scudetto nel 2000 e l'ultima edizione della Coppa delle Coppe nel 1999.è stato anche il primo allenatore non britannico della nazionale inglese, ha portato i Three Lions ai quarti di finale in tre tornei importanti tra il 2001 e il 2006. A gennaioaveva annunciato di avere "al massimo" un anno di vita dopo la diagnosi di cancro.