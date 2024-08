Berrettini-Ramos oggi in tv US Open 2024 | programma orario streaming ordine delle partite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quasi un anno dopo il grave infortunio alla caviglia (che lo ha costretto poi ad un lungo e travagliato percorso di recupero) rimediato il 31 agosto 2023 durante il match di secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech, Matteofa il suo ritorno a New York in occasione degli US, quarto e ultimo Major della stagione. Nonostante una buona estate a livello di prestazioni e risultati, l’ex finalista di Wimbledon non è riuscito a risalire il ranking mondiale a sufficienza per poter rientrare tra le 32 teste di serie del seeding sul cemento di Flushing Meadows, quindi dovrà fare i conti con un tabellone complicato almeno a partire dal secondo match (eventualmente con Taylor Fritz, a meno di sorprese clamorose). Il debutto dovrebbe essere invece ampiamente alla sua portata contro l’esperto mancino spagnolo AlbertViñolas.