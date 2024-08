Berenbruch domina con l’Inter Primavera Da tenere d’occhio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Thomasè il volto di questo inizio di stagione del. Nonostante i risultati negativi il centrocampista sorprende e conquista la fiducia di mister Zanchetta: occhio al suo futuro in nerazzurro! SORPRESA – L’inizio di stagione di Thomasnon è da giocatore adatto al. L’Under-20 per la mezzala di mister Andrea Zanchetta è troppo poco: il suo livello è sicuramente superiore rispetto ai compagni e agli avversari affrontati sino ad ora. Se tutti aspettavano di vedere Luka Topalovic, Alex Perez o Thiago Romano in effetti si è dimenticato di poter vedere in casa propria uno dei talenti più cristallini del panorama nazionale. LA TRAFILA – Il percorso diconnon inizia quest’anno. Dal 2021-2022 il centrocampista ha cominciato a farsi notare con l’Under-17.