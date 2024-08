Aereo in emergenza scaricò carburante nessuna contaminazione rilevata in provincia di Vercelli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024). Il report preliminare prodotto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, come riporta la redazione di Torino del Corriere della Sera, esclude il rilascio didurante il sorvolo sul territorio delladida parte di unche poi aveva dovuto effettuare un atterraggio di“abbia determinato unasignificativa delle matrici ambientali”. L’della compagnia cilena Latam, un Boeing 777, era stato costretto a fare un atterraggio diall’aeroporto di Milano Malpensa per un incidente durante il decollo e come da protocollo aveva dovuto scaricare il. L’agenzia ha calcolato dunque che la frazione di combustibile che raggiunge terra sotto forma di goccioline liquide ha potuto raggiungere, al massimo, l’1% del combustibile complessivamente scaricato.