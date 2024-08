Un fritto da leggenda in un angolo di paradiso tra le colline di Pistoia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 25 agosto 2024) A Marliana, fra ledie Montecatini, si “nasconde” l’agriturismo Il Bel Vedere, alcune camere con trattoria annessa. Una vista incantevole all’esterno, un caminetto intimo all’interno, ma soprattutto undi pollo e coniglio da. Ad accogliervi i simpaticissimi titolari: Moreno, Michela e la figlia Martina. I coperti sono pochi perché tutto viene gestito in famiglia, quindi se vorrete godervi un momento di pace lontano dal caos siete nel posto giusto. Se poi avrete la fortuna di capitarci in estate cenerete sotto le stelle godendo di una vista impareggiabile. Unstrepitoso La cucina è ovviamente tradizionale, si parte con il classico antipasto toscano, per seguire con primi a base di pasta ripiena o i maccheroni al ragù.