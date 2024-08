The Crow – Il Corvo | perché non è un remake e perché merita un’occasione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 25 agosto 2024) The– Ilnon è unRispolverando una pagina della cultura pop divenuta simbolica e amatissima dagli spettatori che all’inizio degli anni ‘90 erano adolescenti e ragazzini, Rupert Sanders, già regista di Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, si mette al timone di The– Il, nuovo adattamento del fumetto di James O’Barr e al cinema in Italia dal 28 agosto. La storia di Eric e della sua vendetta nel nome dell’amata Shelly è diventata celebre con il film del 1994 diretto da Alex Proyas e interpretato da Brandon Lee, e ora tocca a Bill Skarsgård raccogliere il suo testimone.