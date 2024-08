Smettiamo di dare le colpe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) L’associazione Articolo 21, presidio di Lucca, è intervenuta nel dibattito promosso da La Nazione, scaturito all’indomani della chiusura delle librerie Ubik e LuccaLibri: "Il nostro intervento non può prescindere da una premessa: se a Lucca vogliamo intraprendere un confronto, dobbiamo uscire dalla logica vittimistica di addossaree responsabilità. Se dibattito deve esserci, insomma, occorre sfoderare un pensiero, critico e autocritico, fermo che la politica culturale si fa avendo un’idea di questa. A Lucca ci sembra che la mira sia puntata in modo miope verso un’attività scarna. Il ruolo delle librerie in crisi dovrebbe indurre chi amministra ed ha a cuore le sorti della crescita intellettuale della città a un’attenta riflessione. Perché il disagio, per esempio, si può combattere anche così e non mancano, in Italia, le realtà civiche dove ciò viene messo in pratica.