Salari aumenti per 191 miliardi

(Di domenica 25 agosto 2024) Un aumento dei redditi pari a 19,1di euro è l’impatto positivo creato nelle tasche dei lavoratori italiani dai rinnovi contrattuali dell’ultimo biennio. Un segnale positivo che però non consente un recupero dei redditi falcidiati dall’inflazione, ma – nonostante il drenaggio fatto dal Fisco – consente di dare una spinta ai consumi di 5,5di euro nel solo 2024. Ad accendere un faro sull’impatto degli ultimi rinnovi contrattuali è una indagine realizzata dal Cer per la Confesercenti: un check up che serve per comprende l’impatto che i rinnovi possono avere sulla spesa delle famiglie. "Una riforma del fisco che detassi gliretributivi – suggerisce lo studio – consentirebbe di generare ben 4di consumi in più e avere un impatto positivo sul Pil di 2,4".