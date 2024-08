Rinnovo Kvaratskhelia sorpresa in Napoli-Bologna | l’indizio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Si avvicina la data dell’incontro tra ile l’agente di: aa poche ore dalla partita di campionato contro ilDopo la lunga telenovela legata alla cessione di Osimhen e l’acquisto di Lukaku, ilsta per porre fine ad un altro tormentone estivo: ildi. L’avventura di Antonio Conte è cominciata proprio con il rebus sul futuro del georgiano, poiché l’agente e il padre del calciatore spingevano per andare via. Forte del lungo contratto e dell’arrivo del nuovo allenatore, il club azzurro ha blindato il giocatore e ha comunicato che non ci sarebbe stata alcuna cessione, ma che Kvara sarebbe stato al centro del progetto anche per questa ragione. E chiaramente con l’adeguamento dello stipendio previsto.