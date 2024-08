Perché non vi fate i Bersannacci vostri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) Come un'esegesi del bellissimo termine «coglione», ci aspetta una gimcana fra lessico e diritto nelle aule di tribunale. Senza che ancora si levi unanime un bel chissenefrega alla querelle Bersani-Vannacci, duello idiota, di cui agli italiani non interessa un fico secco. Tantomeno a fine estate con il conto in rosso e la scuola che ricomincia. Anchei due contendenti giocano per il pareggio e si somigliano straordinariamente nell'Italia delle Salis e dei Soumahoro che si mettono a fare la paternale alla gente che lavora e paga le tasse, senza immunità da sfruttare o martelli in borsetta.