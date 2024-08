Pagelle Torino-Atalanta 2-1 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match della seconda giornata di. Allo stadio Olimpico-Grande, in un clima di contestazione dei tifosi granata contro Cairo, passa in vantaggio la Dea grazie alla rete a opera di Retegui, poi però l’immediato pari di Ilic e il gol del vantaggio piemontese nella ripresa a opera di Adams. Di seguito ledella sfida. LEDI2-1ù GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Milinkovic-Savic 7.5; Tameze 5.5 (21? st Dembelé 6), Coco 5, Masina 5.5; Vojvoda 5.5 (33? st Sosa 6), Linetty 6.5, Ricci 6.5 (53? st Ciammaglichella sv), Ilic 7, Lazaro 6.5; Adams 7.5 (53? st Karamoh sv), Zapata 6. In panchina: Paleari, A. Donnarumma, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Pedersen, Dellavalle, Horvath, Bianay, Njie. Allenatore: Vanoli 7.